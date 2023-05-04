Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Клайпедский уезд
Шилутский район
Жильё в Шилутское староство, Литва
Шилуте
17
Очистить
23 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом
Pagryniai, Литва
90 м²
1
€ 114,500
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
57 м²
1/4
€ 85,740
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
57 м²
4/4
€ 85,650
Квартира 3 комнаты
Grabupiai, Литва
3
86 м²
1/3
€ 42,500
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
3
78 м²
3/5
€ 49,500
Квартира 2 комнаты
Verdaine, Литва
2
47 м²
1/2
€ 51,000
Квартира 4 комнаты
Шилуте, Литва
4
80 м²
3/3
€ 70,000
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
65 м²
2/4
€ 93,815
Квартира 3 комнаты
Pagryniai, Литва
3
70 м²
4/5
€ 48,500
Дом
Шилуте, Литва
49 м²
1
€ 29,990
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
54 м²
4/4
€ 27,500
Квартира 1 комната
Шилуте, Литва
1
25 м²
1/2
€ 16,000
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
56 м²
1/5
€ 32,500
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
3
58 м²
2/3
€ 87,675
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
57 м²
1/4
€ 85,740
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
57 м²
4/4
€ 85,650
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
47 м²
4/5
€ 36,500
Дом
Pagryniai, Литва
90 м²
1
€ 114,500
Квартира 2 комнаты
Traksedziai, Литва
2
43 м²
1/2
€ 26,000
Дом
Шилуте, Литва
162 м²
1
€ 190,000
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
55 м²
4/5
€ 45,000
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
3
87 м²
1/2
€ 59,500
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2
46 м²
1/2
€ 34,000
Параметры недвижимости в Шилутское староство, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты