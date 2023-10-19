Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Шилуте
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Шилуте, Литва

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Bratoniskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Bratoniskes, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
НА МЕСТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ДОМ СОДО 76,33 КВ.М С 7,1 АРС СКЛЫПУ, БРАТОНИК Г., СЕКЦИЯ К.! --------…
€56,140
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ulytele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ulytele, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая усадьба на продажу в 2016 году заняла 2-е место в районе Роккис. самая красивая…
€350,877
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Pustalaukis, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Pustalaukis, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира на продажу в новом жилом квартале, Rain g. 8, в Хейзел. Квартира обору…
€149,373
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
"В БОЛЬШОЙ МЕДЛЕННОСТИ рядом с Klaipeda SELL, оборудованная КОТЕДЖ _________________ Зелена…
€203,107
Дом в Gratiskes, Литва
Дом
Gratiskes, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Скучно жить в квартире? Мечтаете о естественном приюте, мире, собственном доме и дворе? Пред…
€169,423
Квартира 3 комнаты с Furnace heating, с Fitted, с Construction Wooden в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Furnace heating, с Fitted, с Construction Wooden
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Часть дома на продажу в Вокес г. 10, в Лентваре, Тракай р. себя. Владельцы владеют квартирой…
€55,138
Дом с интернетом, с With furniture, с Domestic equipment в Каунас, Литва
Дом с интернетом, с With furniture, с Domestic equipment
Каунас, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
€169,895
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Apartment door from steel в Jonuciai II, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Apartment door from steel
Jonuciai II, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
ИСТОЧНИКИ ПО ПРОДАЖЕ НУГАРДИСТСКОГО ПАРКА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ! ----------------------------…
€85,213
Дом с Furnace heating в Шунскай, Литва
Дом с Furnace heating
Шунскай, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
МАРИЯМПОЛЫ В ВАШИХ МУКАХ В ГОРОДЕ СОБАК. НА МЕСТЕ ПОКУПКИ, ПОСЛЕДНЕЙ В ГАТВЕРЕ, ОТКУДА БУДУТ…
€30,189
Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
ДОМ С 4,8 СТРЕЛКОВЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В РАМИО И КАРКАСЕ * Каунас., Пампис Трейл 17; * Ря…
€62,155
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Подбродзье, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
€84,795
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Punia, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Punia, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
МАЛЫЙ ДОМ С ЕБРР 14,78 акров СКЛИПУ ВЫДАНО! PUNIA - прекрасное место для жизни и развлечений…
€50,315
Realting.com
Перейти