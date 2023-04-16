Купить недвижимость в Шилуте, Литва

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Литва
Клайпедский уезд
Шилутский район
Шилуте
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14 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Шилуте, Литва
4 Количество комнат
80 м²
3/3 Этаж
€ 70,000
ЭКСКЛЮЗИВ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ Просторная 4-комнатная квартира продается в центре города Шелк н…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
65 м²
2/4 Этаж
€ 93,815
В МИРЕ НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, НО КЛАССЫ + ПРОМЫШЛЕННЫ. Квартиры на продажу в новом строительном д…
Дом
Шилуте, Литва
49 м²
Количество этажей 1
€ 29,990
ПРОДАЖА ЧАСТИ С 7.43 ARS LAND SILTER, RAMUGHG G. 3 49,43 кв. М. часть площади дома с участко…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
54 м²
4/4 Этаж
€ 27,500
2 комнаты купить дротики и сердечная девушка G. 5А, ФИЛЛИОН. 53,55 кв. М. 2-комнатная кварти…
Квартира 1 комната
Шилуте, Литва
1 Количество комнат
25 м²
1/2 Этаж
€ 16,000
1 комната была доведена до G. 49, В МИРЕ Рядом с рекой Шишка продается 1 комнатная квартира…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
56 м²
1/5 Этаж
€ 32,500
В RENOVATED МЫ 1 КОМНАТА CINTJONIC G. 2, ФИЛЛИОН 55,89 кв.м. 1 комнатная квартира в Silk, Ci…
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
3 Количество комнат
58 м²
2/3 Этаж
€ 87,675
УКАЗАННЫЕ БАБОВЫЕ В Реновитированном МЫ ИМЕЕМ G. 8, В ВОЙНУ. Квартиры в уникальном уголке п…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
57 м²
1/4 Этаж
€ 85,740
В МИРЕ НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, НО КЛАССЫ + ПРОМЫШЛЕННЫ. Квартиры на продажу в новом строительном д…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
57 м²
4/4 Этаж
€ 85,650
В МИРЕ НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, НО КЛАССЫ + ПРОМЫШЛЕННЫ. Квартиры на продажу в новом строительном д…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
47 м²
4/5 Этаж
€ 36,500
ИСТОЧНИК 2 КОМНАТЫ ПОКУПКИ, CINTJONIC G. 16, В МИРЕ Теплая 2-комнатная квартира на продажу в…
Дом
Шилуте, Литва
162 м²
Количество этажей 1
€ 190,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 5 ARS РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ, SODES G. 22 Продается в 2010 году строительство 16…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
55 м²
4/5 Этаж
€ 45,000
2 комнаты с вилкой, перемена G. 12A Продается аккуратная 2 комнаты с голиевой квартирой в Si…
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
3 Количество комнат
87 м²
1/2 Этаж
€ 59,500
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦАРКОЙ G. 27 …
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
46 м²
1/2 Этаж
€ 34,000
2 комнаты были до 20 г., в заполнении 46,22 кв. М. м. 2-комнатная квартира в Silk, Tille g. …
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