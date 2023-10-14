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Дома в Silu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Prauliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Prauliai, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
В ПУТИННОМ МЕСТЕ, ДОМ ЭРДВУ С ПУБЛИКОЙ 18.26 ARO DYD, ВЫПУЩЕННОЙ В МОЛИТВЕ! Просторный 226,…
€67,000

Параметры недвижимости в Silu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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