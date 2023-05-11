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Дома в Silavoto seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом в Jiestrakis, Литва
Дом
Jiestrakis, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€ 16,000
Дом в Ingavangis, Литва
Дом
Ingavangis, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
€ 34,900
Дом в Ingavangis, Литва
Дом
Ingavangis, Литва
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
Дом в Varnake, Литва
Дом
Varnake, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
€ 39,000
Дом в Jiestrakis, Литва
Дом
Jiestrakis, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€ 16,000

Параметры недвижимости в Silavoto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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