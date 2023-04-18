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Купить дом в Шилальский район, Литва

Laukuva
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2 объекта найдено
Домв Laukuva, Литва
Дом
Laukuva, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 28,990
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 15 ARS РАЗДЕЛ СЕМЬИ R. НЕДЕЛЯ, В МИРЕ, МИЛАЛ Г. 1 Продается дом с 15 акрами …
Домв Палянтинис, Литва
Дом
Палянтинис, Литва
160 м² Количество этажей 1
€ 52,900
ДОМ С ДАЛИННЫМИ ВСУТСТВИЯМИ ШЕЛКА R. SAV., PALENTIN K. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - общая площадь - …

Параметры недвижимости в Шилальский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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