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Квартиры в Шилальский район, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Upyna, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Upyna, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
ПРОДАНО 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В СОЗДАНИИ, Д. ТОЧКИ G. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПАТОГИЧЕСКОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ …
€55,000

Параметры недвижимости в Шилальский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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