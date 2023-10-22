ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Шилале
Квартиры
Квартиры в Шилале, Литва
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Савечяй, Литва
275 м²
2
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ОШИБКИ И ЗАПИСАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ !!! НЕТ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ…
€189,292
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Панявежис, Литва
90 м²
1
ПРОДАЖА ДОМА С КОММЕРЧЕСКИМ ПАТАЛЛОМ В РАМЫГАЛЕ ОТЦА, КАНЕВВЬЮ. Здание стратегически комфор…
€78,747
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Йонава, Литва
140 м²
1
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
€124,859
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Svencele, Литва
2
28 м²
2/3
€109,277
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
35 м²
4/5
€50,117
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Вильнюс, Литва
2
117 м²
3/3
ПРОДАНО ВКЛЮЧЕНО, ERDVUS И ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБЪЯСНЕНО 117.05 КВ.М. ЛОФТЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ САВАНОРО…
€143,837
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Sintautai, Литва
3
60 м²
2/2
3 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В СИНТАУТАХ, СКАЖИ РАДЖ. ПРЕИМУЩЕСТВО: •Город Синтаутос расположен на сли…
€25,059
Рекомендовать
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Вильнюс, Литва
6
312 м²
2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
€653,923
1
Рекомендовать
Дом с центральным отоплением
Skrupiske, Литва
337 м²
1
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …
€59,310
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Вильнюс, Литва
2
57 м²
5/5
€228,560
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Sarkiai, Литва
118 м²
1
€25,000
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Paneveziukas, Литва
157 м²
1
ДОМ ПО ЦЕНЕ СЧЕТНОЙ ADRES – Панегал, Пруд г. 3 _____________________________________________…
€63,447
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL