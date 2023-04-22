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Дома в Шяуляйский район, Литва

Куршенай
4
Кайряй
1
11 объектов найдено
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 43,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В СУДЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО G. 39 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом в Bubiai, Литва
Дом
Bubiai, Литва
147 м² Количество этажей 2
€ 85,000
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В СУДЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО G. 39 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом в Кайряй, Литва
Дом
Кайряй, Литва
107 м² Количество этажей 3
€ 58,000
107 кВ ОТНОСИТСЯ К. М. Бутас в доме с 25,6 РАЗДЕЛОМ. ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: - Общая площадь – 10…
Дом в Толёчяй, Литва
Дом
Толёчяй, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 189,000
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
Дом в Rekyva, Литва
Дом
Rekyva, Литва
68 м² Количество этажей 2
€ 37,500
ДОМ СОДО В ЗВУКЕ S / B В НАДЗОРЕ. С 12 ARS СПИСОК ЗЕМЛИ = = = = = = = = = <1> <1G&g…
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 50,000
ДОМ СОДЕРЖАНИЕ ПЛЮС !!! ОЧЕНЬ ХОРОШО И РАМИО В МЕСТЕ, В ОБОРУДОВАНИИ ДОМ МЭС С ГОРОДСКИМИ СВ…
Дом в Naisiai, Литва
Дом
Naisiai, Литва
71 м² Количество этажей 1
€ 100,000
ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. В ПРАВИЛАХ, БАГДОНГИРИ Г.. - Дом одноэтажный, полностью оборудованн…
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Дом в Drasuciai, Литва
Дом
Drasuciai, Литва
253 м² Количество этажей 2
€ 69,900
ERDVUS 252 KV.M ДВА ВЫСОКОЙ ЖИЗНИ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВОДНОМ С БОЛЬШИМ 30-МЕСТНЫМ СОДУ И СЕЛЬСКОХО…
Дом в Rekyva, Литва
Дом
Rekyva, Литва
68 м² Количество этажей 2
€ 22,900
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОДО СПАСИБО, S / B "ROUTH". Преимущества: - Регулирование…

Параметры недвижимости в Шяуляйский район, Литва

с бассейном
недорогая
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