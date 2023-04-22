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Квартиры в Шяуляйский район, Литва

Куршенай
2
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Куршенай, Литва
Квартира 1 комната
Куршенай, Литва
1 Количество комнат 36 м² 3/5 Этаж
€ 32,000
Квартира 2 комнаты в Куршенай, Литва
Квартира 2 комнаты
Куршенай, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 48,000
Квартира 2 комнаты в Lieporiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Lieporiai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 49,000
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Параметры недвижимости в Шяуляйский район, Литва

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