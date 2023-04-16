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Купить дом в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

Шяуляй
10
13 объектов найдено
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
146 м² Количество этажей 2
€ 155,000
ПРОДАЖА 145,53 КВ.М. МЕЙФИН, ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 6.13 РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ ARS В ОКНАХ G., PIC M. С…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
150 м² Количество этажей 1
€ 130,000
ДОМ ДЛЯ ЦЕНТРЕЛЯЦИИ СВЕТОВОГО ЦЕНТРА, П. Квирка г. - Дом с частичной отделкой, так что вы мо…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
340 м² Количество этажей 2
€ 167,000
Патог в жизни! ПРЕТЕНЗИЯ ГОРОДСКОГО ДОМА 339.80 КВ.М. ПОЛНОСТЬЮ ЖИТЬ ДВА СЕМЬИ! = = = = = =…
Домв Pakarciunai, Литва
Дом
Pakarciunai, Литва
373 м² Количество этажей 2
€ 149,000
ERDVUS 372 KV.M ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЧАТЬ БИЗНЕС = = = = = = = = <1 <1&g…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
298 м² Количество этажей 2
€ 420,000
ЖИЗНЕННЫЙ ДОМ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ – ВЛАЖНЫМ ИНТЕРЖЕРОМ И ЕГО ДЕТАЛЯМИ, ПАТУЗИРОВАННЫМ ОБЪЯСНЕНИЕМ…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
198 м² Количество этажей 1
€ 75,000
Описание ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. На рынке, образец G.. - Дом нуждается в ремонте; - Хороший…
Домв Aleksandrija, Литва
Дом
Aleksandrija, Литва
76 м² Количество этажей 1
€ 60,000
ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ДОМА ТЕКУЩЕГО М. ЦЕНТР ПРЕИМУЩЕСТВА -центр города; -кламп граничит с реко…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
35 м² Количество этажей 2
€ 25,200
SB ,,, Дом Снов -35 кв.м - В середине есть печь - Самолет подключен к сайту - содержит воду,…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
140 м² Количество этажей 2
€ 229,000
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
114 м² Количество этажей 2
€ 39,000
ЦЕНА ГЕРЫ! MEAUIN 3 ROOM HOUSE ВЫБРАЕТСЯ В ОЧЕНЬ РАМИО МЕСТЕ ! БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ 8.9 ARS! = = =…
Домв Pakarciunai, Литва
Дом
Pakarciunai, Литва
191 м² Количество этажей 2
€ 245,000
КЛАУС ДОМ С ПУРТИМИ И КОРОБКОЙ КОРОБКИ
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
36 м² Количество этажей 1
€ 55,000
Отличное предложение для тех, кто ищет садовый домик вдали от городской суеты. Вы можете нас…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
82 м² Количество этажей 2
€ 47,000
ПОДЕЛИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА С ГОЛОСОВАНИЕМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДАМ В БАЗИЛИОНЕ !! ПРЕИМУЩ…

Параметры недвижимости в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
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