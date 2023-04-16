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Купить квартиру в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

Шяуляй
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8 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
1 Количество комнат 18 м² 3/5 Этаж
€ 10,000
18,23 кВ это ПРОДАЖА. М. ТИП ОДНОЙ КОМНАТЫ, СЖИДАЕМЫЙ ДОЛИН G., В ФОНДЕ BUTO ADVANTAGE: - …
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 39,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 2-КОМНАТНЫЙ ТИП ТИПА ЧЛЕНА В СЕТИ G, В DID BUTO ADVANTAGE: - …
Квартира 1 комнатав Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
1 Количество комнат 29 м² 1/2 Этаж
€ 10,000
28,55 кВ это ПРОДАЖА. М. ОДИН НОМЕР БЫЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Ком…
Квартира 3 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
3 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 81,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 3 КОМНАТЫ, КУПИТЬ В ГЕРМАХ ВИТАУТО G, В DID ПРЕИМУЩЕСТВО: - …
Квартира 2 комнатыв Aleksandrija, Литва
Квартира 2 комнаты
Aleksandrija, Литва
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 40,000
Легкая 2-комнатная квартира на продажу в Радвилишкис г., Шяй. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Площадь апа…
Квартира 2 комнатыв Paitaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Paitaiciai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 8/9 Этаж
€ 56,900
СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОРОШЕЕ МЕСТО, АРХИТЕКТИРОВАННОЕ G. 6. БАБО ОЧЕНЬ ТЕПЛО. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квар…
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 56 м² 1/4 Этаж
€ 81,300
ПРОДАННЫЕ ПУТЫ, С ТЕРАСА 2 к. КУПИТЬ НА РЫНКАХ, В ИГРЕ GATV Общая площадь квартиры 55,78 кв.…
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 69,900

Параметры недвижимости в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

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