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Купить дом в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

3 объекта найдено
Домв Толёчяй, Литва
Дом
Толёчяй, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 189,000
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
Домв Rekyva, Литва
Дом
Rekyva, Литва
68 м² Количество этажей 2
€ 37,500
ДОМ СОДО В ЗВУКЕ S / B В НАДЗОРЕ. С 12 ARS СПИСОК ЗЕМЛИ = = = = = = = = = <1> <1G&g…
Домв Rekyva, Литва
Дом
Rekyva, Литва
68 м² Количество этажей 2
€ 22,900
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОДО СПАСИБО, S / B "ROUTH". Преимущества: - Регулирование…

Параметры недвижимости в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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