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Купить квартиру в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Lieporiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Lieporiai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 51,000
ВЕТЕР ГОРОДА, ДЕНЬ G. 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ✅ Управляйте, но требуйте ремонта,…

Параметры недвижимости в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

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