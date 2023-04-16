Купить квартиру в Шяуляй, Литва

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Литва
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6 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
1 Количество комнат
18 м²
3/5 Этаж
€ 10,000
18,23 кВ это ПРОДАЖА. М. ТИП ОДНОЙ КОМНАТЫ, СЖИДАЕМЫЙ ДОЛИН G., В ФОНДЕ BUTO ADVANTAGE: - …
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат
33 м²
2/5 Этаж
€ 39,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 2-КОМНАТНЫЙ ТИП ТИПА ЧЛЕНА В СЕТИ G, В DID BUTO ADVANTAGE: - …
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
1 Количество комнат
29 м²
1/2 Этаж
€ 10,000
28,55 кВ это ПРОДАЖА. М. ОДИН НОМЕР БЫЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Ком…
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
3 Количество комнат
55 м²
2/4 Этаж
€ 81,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 3 КОМНАТЫ, КУПИТЬ В ГЕРМАХ ВИТАУТО G, В DID ПРЕИМУЩЕСТВО: - …
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат
56 м²
1/4 Этаж
€ 81,300
ПРОДАННЫЕ ПУТЫ, С ТЕРАСА 2 к. КУПИТЬ НА РЫНКАХ, В ИГРЕ GATV Общая площадь квартиры 55,78 кв.…
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат
44 м²
1/5 Этаж
€ 69,900
Параметры недвижимости в Шяуляй, Литва
недорогая
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