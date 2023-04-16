Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Шяуляйское городское самоуправление
  5. Шяуляй

Купить недвижимость в Шяуляй, Литва

16 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
1 Количество комнат 18 м² 3/5 Этаж
€ 10,000
18,23 кВ это ПРОДАЖА. М. ТИП ОДНОЙ КОМНАТЫ, СЖИДАЕМЫЙ ДОЛИН G., В ФОНДЕ BUTO ADVANTAGE: - …
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
146 м² Количество этажей 2
€ 155,000
ПРОДАЖА 145,53 КВ.М. МЕЙФИН, ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 6.13 РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ ARS В ОКНАХ G., PIC M. С…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
150 м² Количество этажей 1
€ 130,000
ДОМ ДЛЯ ЦЕНТРЕЛЯЦИИ СВЕТОВОГО ЦЕНТРА, П. Квирка г. - Дом с частичной отделкой, так что вы мо…
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 39,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 2-КОМНАТНЫЙ ТИП ТИПА ЧЛЕНА В СЕТИ G, В DID BUTO ADVANTAGE: - …
Квартира 1 комнатав Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
1 Количество комнат 29 м² 1/2 Этаж
€ 10,000
28,55 кВ это ПРОДАЖА. М. ОДИН НОМЕР БЫЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Ком…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
340 м² Количество этажей 2
€ 167,000
Патог в жизни! ПРЕТЕНЗИЯ ГОРОДСКОГО ДОМА 339.80 КВ.М. ПОЛНОСТЬЮ ЖИТЬ ДВА СЕМЬИ! = = = = = =…
Квартира 3 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
3 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 81,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 3 КОМНАТЫ, КУПИТЬ В ГЕРМАХ ВИТАУТО G, В DID ПРЕИМУЩЕСТВО: - …
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
298 м² Количество этажей 2
€ 420,000
ЖИЗНЕННЫЙ ДОМ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ – ВЛАЖНЫМ ИНТЕРЖЕРОМ И ЕГО ДЕТАЛЯМИ, ПАТУЗИРОВАННЫМ ОБЪЯСНЕНИЕМ…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
198 м² Количество этажей 1
€ 75,000
Описание ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. На рынке, образец G.. - Дом нуждается в ремонте; - Хороший…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
35 м² Количество этажей 2
€ 25,200
SB ,,, Дом Снов -35 кв.м - В середине есть печь - Самолет подключен к сайту - содержит воду,…
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 56 м² 1/4 Этаж
€ 81,300
ПРОДАННЫЕ ПУТЫ, С ТЕРАСА 2 к. КУПИТЬ НА РЫНКАХ, В ИГРЕ GATV Общая площадь квартиры 55,78 кв.…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
140 м² Количество этажей 2
€ 229,000
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 69,900
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
114 м² Количество этажей 2
€ 39,000
ЦЕНА ГЕРЫ! MEAUIN 3 ROOM HOUSE ВЫБРАЕТСЯ В ОЧЕНЬ РАМИО МЕСТЕ ! БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ 8.9 ARS! = = =…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
36 м² Количество этажей 1
€ 55,000
Отличное предложение для тех, кто ищет садовый домик вдали от городской суеты. Вы можете нас…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
82 м² Количество этажей 2
€ 47,000
ПОДЕЛИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА С ГОЛОСОВАНИЕМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДАМ В БАЗИЛИОНЕ !! ПРЕИМУЩ…

Параметры недвижимости в Шяуляй, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти