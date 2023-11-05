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Дома в Sestokai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Naujoji Kirsna, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Naujoji Kirsna, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ДОМ ДВЕ БОЛЬШИХ НОВЫХ ЦИРЦИЙ Дом кирпич, не новая конструкция, требует ремонта, но …
€69,000

Параметры недвижимости в Sestokai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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