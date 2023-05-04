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Жильё в Sestokai eldership, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Sestokai, Литва
Квартира 2 комнаты
Sestokai, Литва
2 Количество комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 15,500
Новое на рынке! В Бене в самом живописном месте в Литовско-Лаздийском районе. (Axle Kirna )…

Параметры недвижимости в Sestokai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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