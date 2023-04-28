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Дома в Seredziaus seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Klausuciai, Литва
Дом
Klausuciai, Литва
194 м² Количество этажей 2
€ 79,000
В течение столетия недавние спрашивающие продают упорядоченную эксклюзивную усадьбу выщелачи…

Параметры недвижимости в Seredziaus seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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