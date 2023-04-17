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Купить недвижимость в Senuju Traku seniunija, Литва

4 объекта найдено
Домв Dobrovole, Литва
Дом
Dobrovole, Литва
137 м² Количество этажей 2
€ 209,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ДОМЕ ЖИЗНИ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВОК И РАСИОНАЛОВ ОБЪЯСНЕНЫ 4 НОМЕРА, A + + Э…
Домв Sventininkai, Литва
Дом
Sventininkai, Литва
124 м² Количество этажей 1
€ 152,000
НЕ ПРОГРЕССИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ МОРСКОЙ ДОМ И ОТКРЫТЫЙ БЕССОН-САД-САГОСВЕТ-САГОС-САГОС-ДИ…
Домв Sventininkai, Литва
Дом
Sventininkai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 159,000
НЕ ПРОГРЕССИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ МОРСКОЙ ДОМ И ОТКРЫТЫЙ БЕССОН-САД-САГОСВЕТ-САГОС-САГОС-ДИ…
Домв Dobrovole, Литва
Дом
Dobrovole, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 119,000
TOBUL ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА С LOSS KIEMU! ИЗБРАННОЕ КАЧЕСТВЕНН…

Параметры недвижимости в Senuju Traku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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