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Дуплексы в Sendvario seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 129,000

Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

недорогая
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