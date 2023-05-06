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Квартиры в Sendvario seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Mazuriskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
€ 165,000

Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

недорогая
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