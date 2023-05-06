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Жильё в Sendvario seniunija, Литва

18 объектов найдено
Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€ 157,000
Дом в Sudmantai, Литва
Дом
Sudmantai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Дом 5 комнат в Mazuriskiai, Литва
Дом 5 комнат
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
Дом в Radailiai, Литва
Дом
Radailiai, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Дом 3 спальни в Mazuriskiai, Литва
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 249,000
Дом 3 спальни в Ginduliai, Литва
Дом 3 спальни
Ginduliai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 243,000
Дом 3 спальни в Truseliai, Литва
Дом 3 спальни
Truseliai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 193,000
Дуплекс 4 спальни в Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 129,000
Дом 3 спальни в Jakai, Литва
Дом 3 спальни
Jakai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 380,000
Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
€ 270,000
Дом 3 спальни в Mazuriskiai, Литва
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 145,000
Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
Дом в Sudmantai, Литва
Дом
Sudmantai, Литва
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Дом в Radailiai, Литва
Дом
Radailiai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
€ 135,000
Дом в Pipirai, Литва
Дом
Pipirai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
Квартира 2 комнаты в Mazuriskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
€ 165,000
Дом в Sudmantai, Литва
Дом
Sudmantai, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
€ 155,000
Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
€ 145,000

Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

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