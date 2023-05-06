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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедский район
Жильё в Sendvario seniunija, Литва
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18 объектов найдено
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Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
2
€ 157,000
Дом
Sudmantai, Литва
160 м²
2
€ 280,000
Дом 5 комнат
Mazuriskiai, Литва
5
140 м²
2
€ 165,000
Дом
Radailiai, Литва
174 м²
2
€ 220,000
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
4
2
2
€ 249,000
Дом 3 спальни
Ginduliai, Литва
4
2
1
€ 243,000
Дом 3 спальни
Truseliai, Литва
4
2
2
€ 193,000
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
5
2
2
€ 129,000
Дом 3 спальни
Jakai, Литва
4
2
2
€ 380,000
Дом
Mazuriskiai, Литва
185 м²
2
€ 270,000
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
4
1
€ 145,000
Дом
Mazuriskiai, Литва
163 м²
2
€ 195,000
Дом
Sudmantai, Литва
256 м²
2
€ 320,000
Дом
Radailiai, Литва
125 м²
2
€ 135,000
Дом
Pipirai, Литва
126 м²
2
€ 75,000
Квартира 2 комнаты
Mazuriskiai, Литва
2
51 м²
2/3
€ 165,000
Дом
Sudmantai, Литва
87 м²
1
€ 155,000
Дом
Mazuriskiai, Литва
115 м²
1
€ 145,000
Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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