Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Электренское самоуправление
  5. Дома

Дома в Semeliskiu seniunija, Литва

Semeliskes
1
1 объект найдено
Дом в Semeliskes, Литва
Дом
Semeliskes, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 69,000
Продается дом площадью 83,77 кв. М с участком 8,26, Semelias, Stražos g. Кухня и гостиный уг…

Параметры недвижимости в Semeliskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти