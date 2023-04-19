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Купить дом в Semeliskes, Литва

1 объект найдено
Домв Semeliskes, Литва
Дом
Semeliskes, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 69,000
Продается дом площадью 83,77 кв. М с участком 8,26, Semelias, Stražos g. Кухня и гостиный уг…
Realting.com
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