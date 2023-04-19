Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Лаздийский район
  5. Сейрияй

Купить недвижимость в Сейрияй, Литва

2 объекта найдено
Домв Сейрияй, Литва
Дом
Сейрияй, Литва
186 м² Количество этажей 2
€ 149,000
Домв Gervenai, Литва
Дом
Gervenai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 75,000
Дом на продажу в Гервенаи. Хейзел р. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена: 75000 евро. - Адрес: Algird…
Realting.com
Перейти