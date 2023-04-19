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Купить дом в Saugelaukio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Bariunai, Литва
Дом
Bariunai, Литва
161 м² Количество этажей 1
€ 119,900
Домв Bariunai, Литва
Дом
Bariunai, Литва
161 м² Количество этажей 1
€ 119,900
ПРОДАНО ВКЛЮЧЕНО, ПРОЦЕДУРА ЖИВОТНОГО ДОМА В БАРГЕСТИГАЦИЯХ, ЖОНСКИЕ районы. ***************…

Параметры недвижимости в Saugelaukio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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