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Жильё с бассейном в Satrininkai Eldership, Литва

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1 объект найдено
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом в Rokantiskes, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом
Rokantiskes, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
САМИ И ЗАЖГИТЕ 4 MIEGAM ROOM HOUSE В САМИЛЯХ! ..............................................…
€270,000

Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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