Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Вильнюсский район
Квартиры
Купить квартиру в Satrininkai Eldership, Литва
Квартира
Очистить
7 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 комната
Veliucionys, Литва
1 Количество комнат
20 м²
4/4 Этаж
€ 34,900
ВНИМАНИЕ ВАРИАНА ИНВЕСТИЦИИ -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 2 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 108,000
Продается недавно меблированная 2-комнатная квартира в кирпичном доме в Welfare g.! ........…
Квартира 2 комнаты
Rokantiskes, Литва
2 Количество комнат
59 м²
2/4 Этаж
€ 142,000
„The new Antakalnis“ – is a new actively expanding residential quarter of small-scale constr…
Квартира 3 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
3 Количество комнат
50 м²
9/9 Этаж
€ 123,000
3-комнатная квартира на продажу в кирпичном доме Welfare g. с панорамным видом на отремонтир…
Квартира 2 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
2 Количество комнат
51 м²
9/13 Этаж
€ 93,000
ПРОДАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ПАРК Г. 65, НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! ПРЕИМУЩЕСТВО: * ПУТИКА ВАРИ…
Квартира 2 комнаты
Rokantiskes, Литва
2 Количество комнат
53 м²
1/4 Этаж
€ 145,000
Тихое место, в окружении природы, в Нью-Антакаллисе, продается качественно и стильно меблиро…
Квартира 4 комнаты
Rokantiskes, Литва
4 Количество комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 79,900
75,44 кв.м. квартира с 15 кв.м. У меня также будет часть 2.54, участок ( может сделать отдел…
Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты