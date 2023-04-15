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Купить квартиру в Satrininkai Eldership, Литва

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7 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Veliucionys, Литва
Квартира 1 комната
Veliucionys, Литва
1 Количество комнат 20 м² 4/4 Этаж
€ 34,900
ВНИМАНИЕ ВАРИАНА ИНВЕСТИЦИИ -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 2 комнатыв Uzupio Karklenai, Литва
Квартира 2 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 108,000
Продается недавно меблированная 2-комнатная квартира в кирпичном доме в Welfare g.! ........…
Квартира 2 комнатыв Rokantiskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Rokantiskes, Литва
2 Количество комнат 59 м² 2/4 Этаж
€ 142,000
„The new Antakalnis“ – is a new actively expanding residential quarter of small-scale constr…
Квартира 3 комнатыв Uzupio Karklenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
3 Количество комнат 50 м² 9/9 Этаж
€ 123,000
3-комнатная квартира на продажу в кирпичном доме Welfare g. с панорамным видом на отремонтир…
Квартира 2 комнатыв Uzupio Karklenai, Литва
Квартира 2 комнаты
Uzupio Karklenai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 9/13 Этаж
€ 93,000
ПРОДАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ПАРК Г. 65, НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! ПРЕИМУЩЕСТВО: * ПУТИКА ВАРИ…
Квартира 2 комнатыв Rokantiskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Rokantiskes, Литва
2 Количество комнат 53 м² 1/4 Этаж
€ 145,000
Тихое место, в окружении природы, в Нью-Антакаллисе, продается качественно и стильно меблиро…
Квартира 4 комнатыв Rokantiskes, Литва
Квартира 4 комнаты
Rokantiskes, Литва
4 Количество комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 79,900
75,44 кв.м. квартира с 15 кв.м. У меня также будет часть 2.54, участок ( может сделать отдел…

Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва

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