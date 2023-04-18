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Купить дом в Sasnavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Obeline, Литва
Дом
Obeline, Литва
71 м² Количество этажей 2
€ 29,000
Охраняемый сад с кирпичным домом на продажу - Обелический сад в общине. Аккуратный садовый …

Параметры недвижимости в Sasnavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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