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Купить недвижимость в Samylu seniunija, Литва

7 объектов найдено
Домв Girionys, Литва
Дом
Girionys, Литва
36 м² Количество этажей 1
€ 38,000
Продается 1-этажный садовый дом с чердаком и 6,91 акрами участка в Гирионе, Каунасский район…
Домв Gervenupis, Литва
Дом
Gervenupis, Литва
25 м² Количество этажей 1
€ 20,000
Прямо за пределами Каунасской лагуны, 10-акровый садовый участок с небольшим домом продается…
Домв Slienava, Литва
Дом
Slienava, Литва
97 м² Количество этажей 1
€ 137,000
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в объявлении с предлагаемым проектом …
Домв Dubravai, Литва
Дом
Dubravai, Литва
27 м² Количество этажей 1
€ 15,000
Продается в Гернунупе в садовом сообществе, в саду Goutis Pounds G. и 6,63 акра участка. Тих…
Домв Laumenai, Литва
Дом
Laumenai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 15,900
Домв Laumenai, Литва
Дом
Laumenai, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 39,000
Продается садовый дом в отличном месте рядом с Каунас Мари, на большом участке площадью 15,1…
Квартира 3 комнатыв Ziegzdriai, Литва
Квартира 3 комнаты
Ziegzdriai, Литва
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 127,999
ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ ВОИНАНТА РЫНОК YPATINGS ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ХОТИТЕ ИМЕТЬ НО И СОД ----------…

Параметры недвижимости в Samylu seniunija, Литва

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