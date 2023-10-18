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Дома в Salos, Литва

11 объектов найдено
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Дом уже оборудован, приглашаю посмотреть в удобное время. Дом с соседями перекрыт через откр…
€244,900
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный разблокированный дом на улице …
€199,800
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
€199,800
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
€140,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
€175,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный разблокированный дом на улице …
€155,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный разблокированный дом на улице …
€155,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Дом уже оборудован, приглашаю посмотреть в удобное время. Дом с соседями перекрыт через отк…
€244,900
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный разблокированный дом на улице …
€140,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОМА АРХИТЕКТУРЫ, С 6 М. ВЫСОКИЙ ЛЮБОМИС НА САЙТЕ, ВЫСОКОЙ ПАНЕРЫ Отд…
€229,900
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Salos, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Salos, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
A++ класс, современный архитектурный проект дома - „Adam Quartet“! Для вашего удобства, дом …
€219,000
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