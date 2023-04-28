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Жильё в Salociu seniunija, Литва

Salociai
1
1 объект найдено
Дом в Salociai, Литва
Дом
Salociai, Литва
95 м² Количество этажей 1
€ 5,900
Продается расовый дом с хозяйственными постройками у красивой реки в городе Сумотиан, Салат.…

Параметры недвижимости в Salociu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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