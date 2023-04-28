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Жильё в Saldutiskis eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Ripaiciai, Литва
Дом
Ripaiciai, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 10,000
Продается бревенчатый дом с двумя участками в деревне Плаутичи, Салдутиш, район Утена. Дом д…

Параметры недвижимости в Saldutiskis eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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