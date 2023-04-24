Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Шальчининкский район
  5. Дома

Дома в Salcininku seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом в uta, Литва
Дом
uta, Литва
250 м² Количество этажей 2
€ 175,000
Может быть, вы мечтаете со своей семьей жить в просторном доме, настоящем оазисе мира и быть…
Дом в uta, Литва
Дом
uta, Литва
220 м² Количество этажей 2
€ 127,500
Живой дом из двух голов, 219,50 кВ.м с 29,4 арами, я выбираю оружие в юбиле G. 8, В ИСТОЧНИК…
Дом в Salcininkeliai, Литва
Дом
Salcininkeliai, Литва
286 м² Количество этажей 2
€ 379,000
ВЫБОР ДОМА ДВУХ БОЛЬШОВ, КАЧЕСТВО, СОЗДАННОЕ ПАТОГУСОМ ДЛЯ ЖИЗНИ С ЕБРР – 59.21 АРО ДОМ ИСТО…
Дом в Didieji Bausiai, Литва
Дом
Didieji Bausiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 121,800
ХОТИТЕ ВЫСТУПИТЬ ДОМ ВАШЕГО ВЫСОКОГО, ОТ ИДЕИ ЕГО К ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ? ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ТОЛЬК…

Параметры недвижимости в Salcininku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти