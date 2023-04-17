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Купить дом в Шальчининкский район, Литва

Девянишкес
2
8 объектов найдено
Домв uta, Литва
Дом
uta, Литва
220 м² Количество этажей 2
€ 127,500
Живой дом из двух голов, 219,50 кВ.м с 29,4 арами, я выбираю оружие в юбиле G. 8, В ИСТОЧНИК…
Домв uta, Литва
Дом
uta, Литва
250 м² Количество этажей 2
€ 187,000
Может быть, вы мечтаете со своей семьей жить в просторном доме, настоящем оазисе мира и быть…
Домв Salcininkeliai, Литва
Дом
Salcininkeliai, Литва
286 м² Количество этажей 2
€ 379,000
ВЫБОР ДОМА ДВУХ БОЛЬШОВ, КАЧЕСТВО, СОЗДАННОЕ ПАТОГУСОМ ДЛЯ ЖИЗНИ С ЕБРР – 59.21 АРО ДОМ ИСТО…
Домв Девянишкес, Литва
Дом
Девянишкес, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Жилой дом на продажу в отделах и 18-м с участка. Имя также может жить зимой. Божественный - …
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
Просторный, функционально вымытый 1-этажный пятикомнатный дом на продажу в деревне Буйк. Ра…
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
Просторный, функционально вымытый 1-этажный пятикомнатный дом на продажу в деревне Буйк. Ра…
Домв Девянишкес, Литва
Дом
Девянишкес, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 12,000
Домв Didieji Bausiai, Литва
Дом
Didieji Bausiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 121,800
ХОТИТЕ ВЫСТУПИТЬ ДОМ ВАШЕГО ВЫСОКОГО, ОТ ИДЕИ ЕГО К ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ? ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ТОЛЬК…

Параметры недвижимости в Шальчининкский район, Литва

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