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Купить квартиру в Шальчининкский район, Литва

Яшюнай
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв uta, Литва
Квартира 4 комнаты
uta, Литва
4 Количество комнат 82 м² 1/5 Этаж
€ 99,000
ПРОДАНО В 4 НОМЕРАХ ПОКУПКИ ___________________________________________________ BUTO ADVA…
Квартира 4 комнатыв uta, Литва
Квартира 4 комнаты
uta, Литва
4 Количество комнат 75 м² 2/5 Этаж
€ 149,800
НАСТОЯЩАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ВСЕЙ ОБЛАСТИ ПРОДАВАТЬ НОВОЕ, ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНУ БЫЛО В ИСТОЧ…
Квартира 3 комнатыв uta, Литва
Квартира 3 комнаты
uta, Литва
3 Количество комнат 103 м² 4/5 Этаж
€ 700,000
В старом городе Вильнюса, на улице Йогайла, продается оригинальная 3-комнатная квартира Экс…
Квартира 2 комнатыв Яшюнай, Литва
Квартира 2 комнаты
Яшюнай, Литва
2 Количество комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
ПРОДАТЬ БУТО ЧАСТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ, НЕ В МЕРКЕ ! . Продается две комнаты, в трехкомнатной квар…

Параметры недвижимости в Шальчининкский район, Литва

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