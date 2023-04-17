Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Шальчининкский район

Купить недвижимость в Шальчининкский район, Литва

Девянишкес
2
Яшюнай
1
12 объектов найдено
Домв uta, Литва
Дом
uta, Литва
220 м² Количество этажей 2
€ 127,500
Живой дом из двух голов, 219,50 кВ.м с 29,4 арами, я выбираю оружие в юбиле G. 8, В ИСТОЧНИК…
Домв uta, Литва
Дом
uta, Литва
250 м² Количество этажей 2
€ 187,000
Может быть, вы мечтаете со своей семьей жить в просторном доме, настоящем оазисе мира и быть…
Домв Salcininkeliai, Литва
Дом
Salcininkeliai, Литва
286 м² Количество этажей 2
€ 379,000
ВЫБОР ДОМА ДВУХ БОЛЬШОВ, КАЧЕСТВО, СОЗДАННОЕ ПАТОГУСОМ ДЛЯ ЖИЗНИ С ЕБРР – 59.21 АРО ДОМ ИСТО…
Домв Девянишкес, Литва
Дом
Девянишкес, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Жилой дом на продажу в отделах и 18-м с участка. Имя также может жить зимой. Божественный - …
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
Просторный, функционально вымытый 1-этажный пятикомнатный дом на продажу в деревне Буйк. Ра…
Квартира 4 комнатыв uta, Литва
Квартира 4 комнаты
uta, Литва
4 Количество комнат 82 м² 1/5 Этаж
€ 99,000
ПРОДАНО В 4 НОМЕРАХ ПОКУПКИ ___________________________________________________ BUTO ADVA…
Домв Buikos, Литва
Дом
Buikos, Литва
166 м² Количество этажей 1
€ 125,000
Просторный, функционально вымытый 1-этажный пятикомнатный дом на продажу в деревне Буйк. Ра…
Квартира 4 комнатыв uta, Литва
Квартира 4 комнаты
uta, Литва
4 Количество комнат 75 м² 2/5 Этаж
€ 149,800
НАСТОЯЩАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ВСЕЙ ОБЛАСТИ ПРОДАВАТЬ НОВОЕ, ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНУ БЫЛО В ИСТОЧ…
Домв Девянишкес, Литва
Дом
Девянишкес, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 12,000
Квартира 3 комнатыв uta, Литва
Квартира 3 комнаты
uta, Литва
3 Количество комнат 103 м² 4/5 Этаж
€ 700,000
В старом городе Вильнюса, на улице Йогайла, продается оригинальная 3-комнатная квартира Экс…
Домв Didieji Bausiai, Литва
Дом
Didieji Bausiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 121,800
ХОТИТЕ ВЫСТУПИТЬ ДОМ ВАШЕГО ВЫСОКОГО, ОТ ИДЕИ ЕГО К ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ? ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ТОЛЬК…
Квартира 2 комнатыв Яшюнай, Литва
Квартира 2 комнаты
Яшюнай, Литва
2 Количество комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
ПРОДАТЬ БУТО ЧАСТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ, НЕ В МЕРКЕ ! . Продается две комнаты, в трехкомнатной квар…

Параметры недвижимости в Шальчининкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти