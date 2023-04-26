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Дома в Sakiu seniunija, Литва

Шакяй
2
4 объекта найдено
Дом в Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 12,000
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
Дом в Girenai, Литва
Дом
Girenai, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 149,800
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ СОДИБА 81 м2 ЖИВОЙ ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 17…
Дом в Silgaliai, Литва
Дом
Silgaliai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 30,900
ДОМ ВЫПУЩЕН!!! Продается дом Сода г. У сига, танец, около 30 км. далеко от города Мариямполе…
Дом в Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 23,000
Продается дом с участком 18 акров земли и кирпичным фермерским домом в Шакияй. _____ ОБЩАЯ И…

Параметры недвижимости в Sakiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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