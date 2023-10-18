Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Шакяйский район
  5. Дуплексы

Дуплексы в Шакяйский район, Литва

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
€138,621
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Streipunai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Streipunai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
€99,055
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное 46 индивидуальных жилых домов для продажи в проекте “EVER VILOS” В Вильнюсе, на…
€184,550
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 7/9
ПУТЬ В МЕСТЕ ВЫБОРА В ПРОЕКТЕ S15 В ЦИРКУЛЯЦИИ! ПРОСМОТР РЕГИСТРАЦИИ! На пресс-стрит, быст…
€190,847
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Вильнюс, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Вильнюс, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
€300,431
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Вильнюс, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ BESIFORMING CVARTAL, ВЫБРАННЫЙ В ОДИН ВЫСОКИЙ, RACIONALS СУПЛАНИРОВАЛ 107,01 КВ.М, ПОД…
€199,395
Дом с Furnace heating в Puodziunai, Литва
Дом с Furnace heating
Puodziunai, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
68,61 КВ. М. ЖИЛОЙ ДОМ ИСКРЫ В МИРОВОМ ПУТИ, 21 КМ. Я РАСПРЕДЕЛЯЮСЬ ИЗ ПАНЕВИЦКОГО ГОРОДА. Э…
€18,585
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ЧАСТЬ ДОМ. В тех, у кого 2 ГУАРЕС Низкие Шанти - один из самых меняющихся районов …
€163,375
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 5/6
Отличная новая 2-комнатная квартира в сосновом лесу в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена…
€260,792
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Svedai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Svedai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
ОБЪЯВЛЕНО В РЕЗЮМЕ И КАЧЕСТВЕ ВКЛЮЧЕНО СУБЛОЦИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ. Для установки дома были повыше…
€299,759
Дом с газовым отоплением в Bivyliai, Литва
Дом с газовым отоплением
Bivyliai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
2023 ГОД ШТАТЫ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН, A+ КЛАСС SUBLOBED HOUSE В ROMAIN VOLTER G.! ==========…
€129,896
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с With furniture
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
Просторная двухкомнатная квартира с лоджией, расположенная в очень удобном месте в городе, ж…
€135,891

Параметры недвижимости в Шакяйский район, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти