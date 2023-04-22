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Квартиры в Шакяйский район, Литва

Шакяй
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Шакяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шакяй, Литва
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 29,800
ПРОДАНО 2-Х ЭТОМ НОМЕРАМ КУПИТЬ _____________________________________________________ БОЛЬШО…
Квартира 3 комнаты в Versiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Versiai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 28,700
СОДЕЙСТВИЕ КОМНАТУ ТРИА В ГОРОДЕ ВОЗВРАТА ПРЕИМУЩЕСТВО: • Выравнивание окна в двух направле…

Параметры недвижимости в Шакяйский район, Литва

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