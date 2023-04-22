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Жильё в Шакяйский район, Литва

Шакяй
3
Жвигждайчяй
1
9 объектов найдено
Дом в Bizieriai, Литва
Дом
Bizieriai, Литва
110 м² Количество этажей 1
€ 21,900
Продается постоянный дом с гаражом и фермерскими зданиями на 16,44 акрах земли. Хозяйство пе…
Дом в Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 12,000
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
Дом в Girenai, Литва
Дом
Girenai, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 149,800
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ СОДИБА 81 м2 ЖИВОЙ ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 17…
Квартира 2 комнаты в Шакяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шакяй, Литва
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 29,800
ПРОДАНО 2-Х ЭТОМ НОМЕРАМ КУПИТЬ _____________________________________________________ БОЛЬШО…
Дом в Slavikai, Литва
Дом
Slavikai, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 61,000
104,52 кв.м. дом с 21,16 а. сюжет, школа г., готлибиш, шок р. Дом продается со всей мебелью…
Дом в Silgaliai, Литва
Дом
Silgaliai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 31,700
ДОМ ВЫПУЩЕН!!! Продается дом Сода г. У сига, танец, около 30 км. далеко от города Мариямполе…
Квартира 3 комнаты в Versiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Versiai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 28,700
СОДЕЙСТВИЕ КОМНАТУ ТРИА В ГОРОДЕ ВОЗВРАТА ПРЕИМУЩЕСТВО: • Выравнивание окна в двух направле…
Дом в Жвигждайчяй, Литва
Дом
Жвигждайчяй, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 23,500
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ОСВЕЩЕНИИ!!! Продается дом в Гельгаудишкис, ул. Мира. 30, Forkų r. Дом дере…
Дом в Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 23,000
Продается дом с участком 18 акров земли и кирпичным фермерским домом в Шакияй. _____ ОБЩАЯ И…

Параметры недвижимости в Шакяйский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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