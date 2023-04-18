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Купить дом в Шакяй, Литва

2 объекта найдено
Домв Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 12,000
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
Домв Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 23,000
Продается дом с участком 18 акров земли и кирпичным фермерским домом в Шакияй. _____ ОБЩАЯ И…
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