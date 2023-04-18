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Купить квартиру в Шакяй, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Шакяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шакяй, Литва
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 29,800
ПРОДАНО 2-Х ЭТОМ НОМЕРАМ КУПИТЬ _____________________________________________________ БОЛЬШО…
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