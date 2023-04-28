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Дома в Saciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Lyksude, Литва
Дом
Lyksude, Литва
315 м² Количество этажей 2
€ 250,000
ПРОДАЖА 19 А. PR. ВОДНАЯ МУЖЧИНА (С 2-мя ЗЕМЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ) И 18-ТА ПРОЦЕДУР ВОДЫ В АСМИНИН-П…

Параметры недвижимости в Saciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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