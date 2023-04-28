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Дома в Ryskenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Ryskenai, Литва
Дом
Ryskenai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 75,000
Первый этаж кирпичного дома на продажу с гаражом, фермерским зданием и 9-акровым участком. …

Параметры недвижимости в Ryskenu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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