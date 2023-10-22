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Дома в Rusnes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Русне, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Русне, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
€180,000

Параметры недвижимости в Rusnes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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