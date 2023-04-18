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Купить недвижимость в Rumsiskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Antakalnis, Литва
Дом
Antakalnis, Литва
86 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ДОМ 85,77 кВ будет ССЫЛКА. М. С СТРАННЫМИ ЗДАНИЯМИ НА 18 РАЗДЕЛ СТРАНЫ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИС…

Параметры недвижимости в Rumsiskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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