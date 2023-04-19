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Купить недвижимость в Рукла, Литва

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Рукла, Литва
Квартира 2 комнаты
Рукла, Литва
2 Количество комнат 46 м² 1/5 Этаж
€ 22,000
2 комнаты, покупающие в городе рукция ПРЕИМУЩЕСТВО: • Дом был отремонтирован в 2013 году, р…
Квартира 2 комнатыв Рукла, Литва
Квартира 2 комнаты
Рукла, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 24,900
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Квартира 3 комнатыв Рукла, Литва
Квартира 3 комнаты
Рукла, Литва
3 Количество комнат 61 м² 1/5 Этаж
€ 24,000
В СОВЕТЕ РУКЛОСА ПРОСТРАНСТВО ПРОДАНО И СОЛНЦЕ 3 НОМЕРА ------------------------------------…
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