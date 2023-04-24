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Дома в Rukainiu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Pavalkiai, Литва
Дом
Pavalkiai, Литва
60 м² Количество этажей 1
€ 32,000
Дом в Kryzkelis, Литва
Дом
Kryzkelis, Литва
55 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Потрясающие объятия природы, у зрелого соснового леса, продаются 20 акров усадьбы. Место тих…
Дом в Kuliai, Литва
Дом
Kuliai, Литва
89 м² Количество этажей 1
€ 28,000
Дом / усадьба / дом отдыха на продажу недалеко от Вильнюса! Расположение: Вильнюс р. Головол…

Параметры недвижимости в Rukainiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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